Объем торговли гашишем снизился в Томской области из-за пандемии и закрытия границ

26 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Томская наркополиция зафиксировала снижение объема торговли наркотиками из-за закрытия границ и пандемии коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Томской области Николая Абрашкина.

«Анализ интернет-магазинов показал, что в связи с закрытием государственных границ снизился объем продаваемого наркотического средства „гашиш“, который завозится из-за рубежа, и такого наркотического средства, который на сленге называется „реагент“, впоследствии из которого производится спайс», — отметил Абрашкин.

По его словам, иных изменений наркорынка Томской области полицейские не отметили.

При этом в ряде регионов из-за пандемии резко выросли цены на наркотики, а также увеличился объем разово продаваемой дозы, сказал Абрашкин.

Начальник управления добавил, что за первые пять месяцев полицейскими в Томской области было изъято 42,5 кг наркотиков, что на 2,5 кг больше, чем за весь 2019 год.

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