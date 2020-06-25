В Томске иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу на «красный»

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В ночь на четверг, 25 июня, в Томске под колеса Toyota Chaiser попал 21-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 1.00 на пр.Ленина, 78. По предварительным данным, в момент ДТП пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. С травмами пешеход пострадавший госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидцев произошедшего просят звонить в Госавтоинспекцию по телефону : 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Также можно обращаться лично по адресу ул.Герцена, 72/1 кабинет 318.

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