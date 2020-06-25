Томичи могут протестировать свои изобретения по улучшению городской среды на территории «Живой лаборатории»

25 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: LLT ONE

Томичей приглашают провести эксперимент в рамках «Живой лаборатории» — экспериментальной площадки для внедрения и тестирования различных технологий: цифровых, культурных, социальных, технологий комфортной городской среды, умного города, сообщают в Центре развития городской среды.

«Провести эксперимент могут как компании, заинтересованные в тестировании своих разработок, продуктов и технологий, вузы, городские сообщества, некоммерческие организации, стартапы, а также горожане. Мы не ограничиваем круг участников для того, чтобы как можно большее количество заинтересованных сторон стало участником экспериментальной площадки», — отмечает Мария Макеева, менеджер проектов Центра развития городской среды Томской области.

Эксперимент будет проводиться на территории лаборатории, ограниченной ул.Ф.Лыткина, ул.Вершинина и ул.Усова. Здесь уже сейчас тестируется ряд новых технологий. На пересечении улиц Усова и Белинского технология «умного» видеонаблюдения Polyphemus, разработанная IT-компанией Rubius, считает автомобильный, пешеходный и велосипедный трафик. В этом же сквере идет эксперимент по поддержке зеленых насаждений с помощью препаратов, которые производятся по новым технологиям и обладают низким классом опасности. Препараты производит ООО «Микобакс» на основе разработок ученых Биологического института НИ ТГУ. Парковка у 19 корпуса НИ ТПУ (ул. Усова 4а) со стороны ул. Советской временно оснащена сервисом, позволяющим мониторить парковочные пространства и находить свободные места для автомобилей в режиме реального времени. Разработчик сервиса — молодой ученый НИ ТПУ Али Оздиев.

В планах Живой лаборатории на этот год — проведение эксперимента по популяризации раздельного сбора отходов, а также установка «умного» освещения на ул. Усова на благоустраиваемой территории у МКЦ ТПУ.

«Центр развития городской среды — координатор „Живой лаборатории“, поэтому он оказывает полную поддержку эксперименту. Это организация, посредничество между автором эксперимента и другими заинтересованными сторонами, а также продвижение. Эксперимент — это то, что нужно понять», — сообщила Мария Макеева.

Чтобы организовать эксперимент в рамках «Живой лаборатории» необходимо оставить заявку на официальном сайте или через группу ВКонтакте с предлагаемым инновационным продуктом, который может сделать городскую среду комфортнее и безопаснее.

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