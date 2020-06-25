За сутки в Томской области зафиксировали 59 новых случаев заражения COVID-19

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 59 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 13 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении уточняется, что у 32 вновь заболевших болезнь протекает бессимптомно, у 23 признаки ОРВИ, у четырех пневмония. В обсерваторах под Томском на 14-дневной самоизоляции находятся 27 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зафиксировано 1968 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 862 человека.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,81, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции. Для перехода на второй этап этот показатель должен опуститься ниже 0,8. Тогда в регионе будет разрешена деятельность предприятий торговли большей площади, отдельных образовательных организаций, но сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях.

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