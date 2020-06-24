Главу комитета строительного контроля администрации Томска подозревают в получении крупной взятки

24 июня 2020 / Томский Обзор

Председатель комитета строительного контроля администрации Томска подозревается в получении взятки в 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в июне 2020 года подозреваемый через двух посредников получил деньги от председателя томского гаражно-строительного кооператива. В обмен на это чиновник должен был разрешить ввод в эксплуатацию гаражного комплекса в Ленинском районе Томска. Взятку передавали частями, одну из которых посредник передал под контролем оперативников УФСБ.

По данному факту, на основании материалов регионального УФСБ, возбуждены уголовные дела по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и двух эпизодов п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас получатель взятки и посредник задержаны, они находятся под стражей. Взяткодатель и второй посредник находятся под подпиской о невыезде.

По данным сайта мэрии, должность председателя комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска занимает Павел Аникин.

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