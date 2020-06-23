Томские аграрии смогут получать субсидии в электронном виде

23 июня 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил первый этап внедрения автоматизированной информационной системы «РЕСПТО» (АИС) для сельскохозяйственных предприятий Томской области. Оператор установил и настроил программное обеспечение системы. После завершения всех работ аграрии смогут подавать документы на получение субсидий в электронном виде и узнавать интересующие данные онлайн.

На втором этапе оператор до конца года дополнит ресурс геоаналитической платформой ГеоИС, где сельхозземли отображаются на многослойной (кадастровой, спутниковой, векторной) интерактивной карте, которая показывает географические объекты, дорожную сеть, крупнейшие водоемы и населенные пункты региона. Пользователи ресурса с помощью навигации по карте смогут получить общие сведения о конкретных земельных участках, а также их геоданные.

«Система также удобна тем, что сельскохозяйственным товаропроизводителям не нужно ехать в город, стоять в очереди, не отвлекаться от сельскохозяйственного производства, чтобы подать пакет документов на господдержку. Все это можно сделать удаленно через личный кабинет. Основными принципами цифровой платформы являются масштабируемость, единая идентификация пользователей, безопасность и высокая защита информации», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» также предложил региону внедрить модуль сдачи ведомственной сельскохозяйственной отчетности, который позволит контролировать использование выданной государственной поддержки в сфере АПК. Затем — агрометеоплатформу, благодаря которой можно будет спрогнозировать метеоусловия в конкретном месте, в том числе засуху, промерзание почвы, скорость ветра и другие погодные явления.

«Внедренная система позволит в разы сократить временные издержки сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Томской области. В дальнейшем мы планируем развивать “РЕСПТО”. Хотим сформировать единое цифровое пространство для агроснабженческих и перерабатывающих предприятий, банков и страховых компаний, научных и образовательных учреждений», — поделился начальник отдела по информационно-аналитическому обеспечению департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Дмитрий Билле.

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