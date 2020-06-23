Бывшего капитана теплохода в Томске подозревают в хищении имущества на 185 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2020 // Фото: сибфоут.мвд.рф

В Томске полицейские задержали бывшего капитана теплохода, который подозревается в хищении имущества на сумму почти 185 тыс.рублей, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ.

Установлено, что в марте 2019 года мужчина устроился на работу в транспортную организацию на должность сменного капитана теплохода. С начало навигации мужчина решил украсть у работодателя электроинструменты на сумму 4 тыс. рублей, которые оставил для личного пользования. Позже, с сентября по октябрь 2019 года, подозреваемый, вместе с другими членами команды слили с теплохода дизельное топливо в объеме 3,5 тонн. Причиненный ущерб оценивается более чем в 153 тыс.рублей.

В конце навигации, в октябре прошлого года, злоумышленник похитил имущество уже с другого теплохода, пришвартованного у одного из томских причалов. Мужчина украл автомобильные стартеры, медные провода и два генератора общей стоимостью 27,5 тыс.рублей. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металлолома.

Транспортные полицейские изъяли похищенные электроинструменты.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору). Теперь бывшему капитану грозит до шесть лет колонии. В отношении других участников хищения топлива также возбуждены уголовные дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

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