Томичей приглашают на онлайн-выставку в Zoom

23 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 25 июня, галерея Томского госуниверситета «В Главном» закроет весенне-летний карантинный выставочный сезон в виртуальном пространстве. Открытие выставки в Zoom пройдет в формате блога «I–IHOR. Зеленый мир» Арины Пономаревой (творческий псевдоним Reskaro Kern), сообщают организаторы.

Проект-сеттинг молодой художницы Арины Пономаревой познакомит с удивительной новой реальностью (без COVID-19!), в которой обитают гуманоиды, диковинные звери, могущественные духи и таинственные сущности.

«Мир сегодня проживает непростое время. Самоизоляция отменила культурный досуг офлайн, а музеи, галереи и культурные площадки виртуализировались. В социальных сетях ссылаются на сюжеты известных научных фантастических романов с неутешительными прогнозами человечеству. Однако искусство всегда было одной из форм эскапизма. Мы, как и все, пытаемся изобретать выставки, на которые никто „не придет“», — говорится в сообщении.

На открытии выставки участники поговорят об особенностях творческой работы на «удаленке», о сеттинге, о родине необычной жизни и неординарных историй — мире I–IHOR, и о том, нужны ли навыки рисования для создания собственного фантастического мира?

Зарегистрироваться можно по ссылке. За полчаса до открытия на почту будет отправлена ссылка на Zoom конференцию.

Арина Пономарева — студентка первого курса магистерской программы «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» ТГУ.

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