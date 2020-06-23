Томские ученые испытали станцию для радиолокационной съемки в высоком разрешении

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2020 // Фото: tusur.ru

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) изобрели и успешно провели испытания новой радиолокационной станции для получения снимков в высоком разрешении, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Оборудование разработано совместно с АО «НПФ «Микран» (Томск) и НИИ точных приборов при поддержке Минобрнауки РФ. Система предназначена для легкомоторного самолета, вертолета или беспилотника и способна работать при любых погодных условиях.

«Уникальность станции именно в этих параметрах: мощности излучения, широкополосности и микронавигации, учитывающей дрожание беспилотника или самолета. Именно от них зависит точность снимков», — пояснил старший научный сотрудник НИИ систем электросвязи ТУСУРа Михаил Ровкин.

В пресс-службе отмечают, что в ходе испытаний макета станции было подтверждено, что за один вылет в несколько часов система может осуществить высокодетальную радиолокационную съемку десяти районов 30 на 30 км.

«В настоящее время заключены контракты на внедрение полученных коллективом результатов. Следующим этапом работы должно стать создание опытного образца системы», — отметили в пресс-службе.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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