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В июле жители части домов микрорайона Черемошники останутся без холодной воды

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Холодную воду отключат в ряде домов томского микрорайона Черемоншники 9 июля, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 9.00 до 23.00, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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