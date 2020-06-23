В июле жители части домов микрорайона Черемошники останутся без холодной воды

23 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Холодную воду отключат в ряде домов томского микрорайона Черемоншники 9 июля, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 9.00 до 23.00, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. 5 Армии, 1;

пр. Ленина, 212а, 225/1, 227, 229, 230, 230/1, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 242, 250, 252, 254а, 255, 256, 257, 258, 258а, 259, 261, 262а, 263, 271, 279;

пер. Механический, 1, 3, 10, 13;

ул. Строевая, 4;

пер. Строительный, 2;

ул. Усть-Керепеть, 80, 86, 87, 88, 89, 92, 92а, 93, 94, 98, 99, 99 стр.2, 100, 102, 104, 106, 108, 108/2, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 120а, 123, 123/3, 123 ст.4;

ул. Чапаева, 2а, 4, 6, 8;

пер. Шпальный, 3.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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