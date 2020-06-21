В Северске ВАЗ сбил велосипедиста
22 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В ночь на воскресенье, 21 июня, в Северске под колеса ВАЗ-21102 попал 38-летний велосипедист, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 2.05 на пр.Коммунистическом, 117а. Здесь 18-летний водитель ВАЗа, двигаясь в прямом направлении по ул.Курчатова со стороны ул.Калинина в сторону ул.Ленина, сбил велосипедиста. Последний, по предварительным данным, переезжал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
С травмами велосипедист доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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