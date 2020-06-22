Томский областной краеведческий музей проведёт акцию «Чтобы помнили»

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2020 // Фото: ТОКМ

Ежегодно в июне, по сложившейся 15 лет назад традиции, Томский областной краеведческий музей проводил военно-патриотическую акцию «Чтобы помнили» («О войне всё сказано?»). В 2020 году, несмотря на все обстоятельства, мероприятие также состоится, но в ином формате, сообщают организаторы.

В этом году акция актуализировалась в формате общегосударственного мероприятия под девизом «Тот самый первый день войны» и проводится в рамках Всероссийского Дня памяти и скорби. В связи с режимом самоизоляции «Чтобы помнили» пройдёт в режиме онлайн. Организаторы запишут трансляцию всей программы, а затем представят её на сайте.

Проведение программы задумано как представление юбилейной выставки «Война — тяжёлая работа», открытие которой должно было быть приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия прозвучат фрагменты записей воспоминаний о войне («Голоса Победы»), интервью с руководителем поискового движения Томской области, кадровым офицером Сергеем Томшиным, песни о войне, и, конечно, викторина с призами от музея — билетами на военную экспозицию с открытой датой посещения.

Акция рассчитана на семейную аудиторию и предполагает свободный доступ к её материалам. Время проведения — 24 июня 2020 с 12.00 до 13.00 на Youtube-канале музея.

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