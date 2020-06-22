Спасатели эвакуировали рабочего с крыши многоэтажки в Томске

22 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Сегодня, 22 июня, томские спасатели помогли рабочему, который повредил ногу на крыше многоэтажки в Томске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел утром на ул.Большая Подгорная. В поисково-спасательную службу поступило сообщение со станции скорой помощи. Медикам была необходима помощь спасателей - на крыше дома 38-летний работник повредил ногу, необходимо было его эвакуировать.

Прибывшие на место спасатели поместили пострадавшего на носилки и спустили на лифте вниз, где пострадавшим занялись медики.

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