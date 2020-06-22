Сегодня в Томске отметят День Памяти и Скорби

22 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня в Томске отметят День Памяти и Скорби — 22 июня исполняется 79 лет с того момента, как войска Германии вторглись на территорию СССР.

Великая Отечественная война для Томска началась, как и для многих других городов страны, с исторического выступления по радио наркома иностранных дел СССР, члена Политбюро Вячеслава Молотова. В полдень по московскому времени (в 16.00 по Томску) он официально сообщил о нападении нацистской Германии на Советский Союз и объявил о начале отечественной войны против агрессора. Одним из самых известных документов того дня в Томске является это фото, на котором запечатлен митинг трудящихся на площади Революции (сейчас — Ново-Соборная):

В первые же дни войны десятки тысяч томичей отправились добровольцами в Советскую Армию. Позднее, в 1942 году Первый Томский Сталинский артиллерийский полк был сформирован из рабочих города и колхозников Томского района. В том же году из жителей бывшего Нарымского округа сформировали Нарымскую добровольческую роту, которая позже также стала «гвардейской». Рота вошла в состав Сталинской стрелковой дивизии и принимала участие в разгроме Курляндской группировки немцев 8 мая 1945 года.

В то же время, в регион было эвакуировано 32 завода разного профиля, включая известнейшие предприятия — «Красный богатырь», «Москабель», Московский электроламповый завод и многие другие. Предприятия прибывали из Москвы, Ленинграда, Гомеля, Конотопа, Харькова, Ярославля и иных городов СССР. Некоторые из них прибыли в Томск лишь в частичном виде — как тот же МЭЛЗ — и были слиты с другими эвакуированными или томскими предприятиями. За годы войны они выпустили продукции на два миллиарда рублей — колоссальную по тем меркам сумму.

Традиционно 22 июня по всей стране проходит акция «Свеча памяти». В 2020 году мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за отмены массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

До 2019 года в Томске акция проходила в Лагерном саду. Однако, в 2019 году было принято решение перенести проведение мероприятия на Ново-Соборную площадь к мемориалу «Слава войну-победителю».

Акция «Свеча памяти» в 2017 году на Лагерном саду Фото: Владимир Дударев

Акция «Свеча памяти» в 2019 году на площади Ново-Соборной Фото: Вероника Белецкая

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