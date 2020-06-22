В Томске полицейские устроили погоню за несовершеннолетним водителем «Жигулей»

22 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В ночь на субботу, 20 июня, в Томске полицейские задержали автомобиль ВАЗ 2107, за рулем которого был 17-летний водитель. Молодой человек пытался скрыться от сотрудников ДПС, нарушая правила дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя заметили около 1.40 на ул.Елизаровых. Водитель проигнорировал требования об остановке транспортного средства. Тогда полицейские с помощью громкоговорителя потребовали остановиться, но нарушитель вновь проигнорировал требования сотрудников ДПС, превысил скорость и попытался скрыться. При этом водитель грубо нарушал правила дорожного движения, представляя угрозу для себя и окружающих.

Задержать нарушителя удалось около 2.10 на пр.Кирова, где автомобиль заблокировали и остановили. Как выяснилось, транспортным средством управлял 17-летний водитель, в салоне с ним находился 17-летний пассажир. Молодых людей доставили в полицию, а после разбирательства передали законным представителям. Автомобиль был помещен на спецстоянку.

В отношении 17-летнего водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.12.7 Коап РФ (управление ТС водителем, не имеющим право управления), ст.12.3 Коап РФ (управление ТС водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД), ст.12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС), ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции), ст.12.25 КоАП РФ (невыполнение требований о предоставлении ТС или об остановке ТС).

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