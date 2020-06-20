В Томской области 69 новых случаев заболевания коронавирусом, 29 человек выздоровели

Томский Обзор / Фото: 20 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В субботу, 20 июня, в Томской области зарегистрировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Администрации Томской области. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 29 человек.

Как уточнил заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, у 33-х из 69 человек заболевание протекает бессимптомно, они изолированы под контролем медиков. 17 пациентов с признаками ОРВИ и 19 с пневмонией госпитализированы.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся семь человек.

На сегодняшний день показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 148,1 человека, что соответствует 70 месту в России и седьмому в Сибирском федеральном округе.

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