Томская область будет поэтапно выходить из режима самоизоляции

19 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Выход из режима самоизоляции в Томской области будет проходить поэтапно, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом на прошедшем сегодня брифинге рассказал заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

«Что касается послаблений на первом уровне. Мы крайне взвешанно будем к этому подходить, будем отсматривать отрасли с позиции готовности. Например, отрасли спорта. По тем заявлениям, которые они делают, они достаточно хорошо готовы к открытию и при соблюдении санэпидтребований тоже поэтапно будет приниматься решение по тем или иным отраслям, — отметил Иван Деев. — Мы и так понимаем, как готовы кафе, спорткомплексы и так далее. Сами очень бы хотели пойти навстречу коллегам, но на текущий момент обстановка, которая есть, не позволяет это сделать».

Напомним, выход региона из режима самоизоляции предполагает три этапа, каждый из которых определяется тремя показателями: коэффициентом распространения инфекции (показывает сколько человек может в среднем заразить один инфицированный), свободным коечным фондом и охватом тестированием населения. По двум последним показателям Томская область соответствует третьему этапу выхода из режима самоизоляции. Однако по уровню распространения инфекции не дотягивает до первого.

«Все, что касается первого, второго и третьего этапа — это рекомендательные темы. Но мы должны с вами руководствоваться реальной эпидобстановкой», — отметил Иван Деев.

Первый уровень выхода из режима самоизоляции разрешает прогулки и занятие спортом на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей, возобновление работы предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. Коэффициент распространения инфекции менее 1.

На втором этапе разрешена деятельность предприятия торговли большей площади, отдельных образовательных организаций; сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях. Коэффициент распространения инфекции менее 0,8.

Третий этап: разрешена деятельность предприятия торговли большей площади, отдельных образовательных организаций; сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях. Коэффициент распространения инфекции менее 0,5.

На сегодняшний день в Томской области установлено 1598 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 750 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,22.

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