Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области вырос до 1,22

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области резко вырос коэффициент распространения инфекции — один из ключевых показателей, исходя из которого регион будет поэтапно выходить из режима самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на сегодняшний день этот показатель составляет 1,22, что на 0,15 больше, чем днем ранее. За последний сутки в регионе зафиксировано 83 новых случая COVID-19, 35 человек выздоровели. На госпитализации сегодня находится 461 пациент с COVID-19. Кислородную поддержку получают 23 человека, из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ (пять на неинвазивной вентиляции легких, восемь на инвазивной), 10 человек на масочной подаче кислорода. В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 10 человек.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев объяснил рост числа заболевших высокой выявляемостью коронавируса.

«Эпидемиологическое бюро при СибГМУ ежесуточно отрабатывает более 200 контактов заболевших COVID-19, — подчеркнул Иван Деев. — Благодаря этой работе и большому тестированию удается вовремя диагностировать инфекцию и пресекать ее распространение».

Он также отметил важность использования средств индивидуальной защиты для уменьшения количества заболевших.

«Вы же сами видите, мы заходим с вами в магазин и видим, что особенно к вечернему времени ближе очень большое количество людей, которые не пользуются средствами защиты. Это все, конечно, накладывает свой отпечаток. То же самое касается проезда в автобусе. Я всех призываю использовать этот инструмент для защиты себя и своих близких и окружающих. Это правильно», — отметил Иван Деев на прошедшем сегодня брифинге.

Всего в регионе за весь период установлено 1598 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 750 человек.

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