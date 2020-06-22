В Томске выбрали три лучших проекта по охране труда

22 июня 2020 / Томский Обзор

В конкурсе «Лучший проект по охране труда 2020 года» приняли участие студенты четырех томских университетов (ТУСУР, ТПУ, ТГАСУ, ТГПУ). Из 18 работ эксперты выбрали три лучших, нацеленных на улучшение условий труда на рабочем месте, улучшение экологической обстановки на предприятии.

Первое место взял проект студентов Томского политехнического университета Екатерины Савченко и Тимура Куракова. Тема – «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления при строительстве и эксплуатации Актогайского горно-обогатительного комбината».

– Цель проекта студентов ТПУ – уменьшить экологическую нагрузку организации, связанной с образованием больших объемов отходов различного класса опасности, – рассказывает замначальника Департамента труда и занятости населения Томской области Жанна Горячева. – Чтобы решить эту проблему, конкурсанты разработали рекомендации по совершенствованию системы управления отходами и предложили использовать промышленные дробилки и гидравлический пресс для уменьшения объемов отходов. А также произвели все расчеты, которые наглядно показывают – насколько предприятие выиграет, если реализует данный проект. Студенты уже подали заявку со своими предложениями на комбинат. Вопрос рассматривается.

Второе место взяла команда студентов ТГАСУ с проектом по разработке предложений по снижению рисков работ при оценке качества заземляющих устройств опор линий электропередачи. Третье – тоже у студентки Томского государственного архитектурно-строительного университета. Ксения Сабанина предложила свой способ улучшить безопасность труда аппаратчика приготовления химических растворов в одном из цехов ООО «Томскнефтехим» – внедрить средства коллективной и индивидуальной защиты для рабочих.

В финале конкурса проекты оценивали представители крупных компаний – ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «СХК», ПАО «ТРК», ООО «ТОЦОТ». В формате видеоконференции эксперты провели обсуждение и дали свои рекомендации и советы по доработке проектов победителям и финалистам.

– Обладатели первых трех мест получили дипломы, – говорит Жанна Горячева. – Проекты победителей и некоторых финалистов будут представлять Томскую область на Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда-2020 в рамках конкурса научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов.

Самое ценное для всех участников – возможность «прокачать» свои знания и навыки, получить экспертную оценку от работодателей и экспертов в сфере охраны труда, продемонстрировать свои способности и попасть на стажировку.

В следующем году конкурс «Лучший проект по охране труда 2020 года» пройдет снова. И, возможно, представить свои проекты в нем смогут не только студенты и аспиранты ВУЗов, но и учащиеся техникумов.

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