В Томске неизвестный обокрал почтальона

Томский Обзор / Фото: 18 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 18 июня, в Томске неизвестный украл у почтальона сумку с деньгами и сотовый телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел возле дома по ул.Ф.Лыткина, 24. Злоумышленник попал на видео с камер наблюдения. Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого и местонахождение похищенного имущества.

Тех, кто может помочь установить личность подозреваемого, просят обратиться по телефону 02 (с сотового 102) или по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9"а", кабинет 416, телефон 8-952-803-59-44. Конфиденциальность гарантируется.

Видео: 70.мвд.рф

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