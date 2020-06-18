Томичи могут найти работу с помощью портала «Работа в России»

18 июня 2020 / Томский Обзор

У жителей области, желающих найти или сменить место работы, появилась возможность сделать это, не выходя из дома. Федеральная служба по труду и занятости запустила онлайн сервис по подбору вакансий и поиску сотрудников «Работа в России». В отличие от большинства коммерческих сайтов подобной направленности, ресурс обеспечивает бесплатный доступ к информации о работодателях и соискателях.

Чтобы воспользоваться сервисом по поиску работы, соискателю необходимо зарегистрироваться на сайте trudvsem.ru и создать личный кабинет. После этого кандидат может не только изучить все доступные вакансии, но и связаться с потенциальным работодателем. И даже пройти собеседование онлайн. Что очень удобно в условиях самоизоляции, когда центры занятости минимизируют социальные контакты и работают в дистанционном формате.

Кроме того, соискатель может разместить в банке вакансий собственное резюме. Специалисты службы занятости отмодерируют его в случае необходимости, сделав более удобным для поиска работодателями. Так, соискателям, обладающим разными компетенциями, специалисты рекомендуют рассказывать о всех своих профессиональных навыках и опыте в одном резюме, а не выкладывать на сайт сразу несколько вакансий на все случаи жизни.

Другой важный момент — чтобы пользоваться сервисом, соискателю необязательно быть зарегистрированным в качестве безработного. Вакансии лежат в открытом доступе, и ознакомиться с ними могут все желающие (личный кабинет позволяет связаться с работодателем, откликнуться на вакансию!). Для удобства поиска на портале предусмотрена удобная система фильтров — по регионам, где предпочтительно трудоустройство; по профессиям; по величине заработной платы.

Вакансии, которые размещают на общероссийском портале работодатели, также проходят модерацию. Специалисты службы занятости проверяют их на достоверность информации, наличие дискриминации, а также отслеживают, чтобы указанная зарплата была не ниже минимального размера оплаты труда в регионе.

Что касается Томской области, то сейчас в банке вакансий на портале «Работа в России» — работодателями региона заявлено 9857 рабочих мест, 851 из них с предоставлением жилья. Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить инженерам-программистам — до 200 тысяч рублей. На такое же ежемесячное вознаграждение могут претендовать некоторые узкие специалисты-медики, вахтовики-геологи или начальники участков. Впрочем, высокооплачиваемые позиции есть и среди рабочих специальностей — например, машинист крана может рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей.

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