В Томске оборудуют 10 велопарковок, горожанам предлагают выбрать места

Томский Обзор / Фото: 18 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Муниципальный центр социальных инициатив предложил площадки для размещения десяти велопарковок. Выбрать их предлагается томичам, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно проекту, парковки должны быть установлены до 20 июля 2020 года. Для того, чтобы эти объекты появились в наиболее востребованных велосипедистами микрорайонах, горожанам предлагают самим принять участие в выборе этих мест. Проголосовать за место установки площадки для велопарковки можно здесь.

В дальнейшем планируется устанавливать подобные площадки вблизи велодорожек.

Согласно Методическим рекомендациям Министерства транспорта РФ велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв.метров, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов. Длина парковочного места - не менее 2 метров. Рекомендуемая площадь, приходящаяся на один велосипед на велопарковке — 1,7 кв.метров, включая парковочную площадь и проход.

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