Губернатор передаст «Томскавтотрансу» 50 новых автобусов

18 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Дударева

Сегодня, 18 июня, в Томске губернатор Сергей Жвачкин передаст водителям дочернего предприятия «Томскавтотранса» ключи от 50 новых автобусов, сообщают в пресс-службе обладминистрации.

Церемония состоится в 14.00. Всего для предприятия приобретено в лизинг за счет бюджета 83 автобуса.

Решение о приобретении новых автобусов губернатор принял в марте 2020 года в связи с низкой рентабельностью большинства межрегиональных маршрутов. Предполагалось, что расчет за новый транспорт будет осуществлен в течение трех лет. Для этого потребуются государственные инвестиции в сумме около 600 млн рублей.

Фото: Владимир Дударев

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