Томские музыкальные коллективы поздравят медработников

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2020 // Фото: vk.com/ninasound

В четверг и пятницу, 18 и 19 июня, в честь предстоящего Дня медицинского работника в Томске пройдет акция «От чистого сердца», сообщает пресс-служба администрации города.

В это дни перед перед зданиями медицинских учреждений группы ВИА «СССР» и NiNa Band исполнят знакомые всем песни разных лет.

В четверг, 18 июня, в 11.30 концерт состоится у Томской областной клинической больницы (ул. Ивана Черных, 96).

Далее, в 14.00, артисты выступят перед докторами и медперсоналом медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3). Здесь находится респираторной госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В пятницу, 19 июня, в 11:30 музыканты дадут концерт возле горбольницы №3 (ул. Нахимова, 3), в инфекционном отделении которой также лечатся пациенты с COVID-19. А в 14.00 у здания медсанчасти «Строитель» (ул. Алтайская, 159-а) состоится заключительный концерт.

Напомним, День медицинского работника учрежден в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Отмечается каждый год в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник выпадает на 21 июня, но все массовые мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.

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