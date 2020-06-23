В Томской области открыто 145 рабочих мест с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2020 // Фото: Pixabay.com

В Томской области на середину июня 2020 года открыто около 40 вакансий на 145 рабочих мест с заработной платой от 100 тысяч рублей, следует из данных портала «Работа в России».

Большая часть высокооплачиваемых вакансий открыта на предприятиях нефтегазового комплекса: ООО «Томскбурнефтегаз», АО «Томскнефть» ВНК, ООО «Южно-Охтеурское». В государственные и частные лечебные учреждения Томской области требуются квалифицированные специалисты с высокой ставкой оплаты труда: врач-кардиолог и три анестезиолога-реаниматолога. Открыты вакансии в компании «Рускитинвест», офис которой расположен в городе Асино: туда требуется генеральный директор предприятия, главный экономист, начальник юридического отдела.

Также заработная плата порядка 80-110 тысяч рублей предлагается по ряду рабочих специальностей: водитель грузового автомобиля, машинист автокрана, электрогазосварщик 5-6 разряда.

Со всеми вакансиями в Томской области и других регионах страны можно ознакомиться на портале «Работа в России».

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