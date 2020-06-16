В Томской области вводят обязательную маркировки обуви, лекарств и табачной продукции

Томский Обзор / Фото: 16 июня 2020 // Фото: pixabay.com

С июля в Томской области вводят обязательную маркировку обуви, лекарств и табачной продукции. Предполагается, что подобная система поможет в противодействии незаконному обороту промышленной продукции.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, каждому товару — обуви, лекарствам и табачной продукции — будет присвоен индивидуальный код, который наносится на упаковку на заводе-производителе, что позволяет проследить путь товара от производства до прилавка магазина или аптеки. Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав.

В связи с введением обязательной маркировки товаров Минпромторг РФ организует в июне серию обучающих и разъяснительных дистанционных мероприятий. Выбрать мероприятие можно на сайте «Честный знак».

Кроме того, дополнительную информацию по внедрению обязательной маркировки, а также необходимые нормативно-правовые акты можно получить на сайте Минпромторга РФ.

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