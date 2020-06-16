Преподаватель факультета журналистики ТГУ вошле в лонг-лист премии «Просветитель»

Преподаватель факультета журналистики Томского госуниверситета и университета Лидса Илья Яблоков вошёл в лонг-лист премии «Просветитель» со своей работой «Русская культура заговора». Список из 25 книг, выбранных из более чем 170 научно-популярных изданий стал известен накануне, 15 июня.

Как уточняют в пресс-службе вуза, премия «Просветитель» вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Задача премии — поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях.

Короткий список из 8 книг будет объявлен в сентябре 2020 года. Церемония награждения лауреатов книжных премий состоится 19 ноября в Москве.

Лауреаты премии «Просветитель» в номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей.

Илья Яблоков — выпускник исторического факультета ТГУ, лектор университета Лидса (Англия), кандидат исторических наук, доктор философии. В Лидсе герой сегодняшнего выпуска «Университет без границ» преподает дисциплины, связанные с русской культурой и историей. Наряду с этим Илья занимается исследованием российского медиапространства и журналистики, взаимодействует с Высшей школой журналистики ТГУ.

Запись лекции Ильи Яблокова о теории заговора, которую он прочел в ТГУ.

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