Умер известный томский скульптор Николай Гнедых

16 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске на 72-м году жизни скончался скульптор Николай Гнедых, сообщается на сайте регионального департамента по культуре и туризму Томской области.

Николай Гнедых — родился 30 июня 1948 года в Томске. Окончил архитектурный факультет Новосибирского строительного института в 1971 году. Член Союза художников России, Заслуженный художник России, член Общества Изящных искусств Франции (с 2003). Член ТРО ВТОО организации «Союз художников России», скульптор, заслуженный художник России, участник всероссийских и международных художественных выставок.

Самые известные работы скульптора — памятник студенчеству Томска (Памятник Святой Татьяне), установленный на Ново-Соборной площади, и памятник Беременной женщине — напротив входа в акушерские клиники СибГМУ.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнования семье и близким художника.

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