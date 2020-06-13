Мужчина скончался, попав под трамвай в Томске

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 15 июня, в Томске под колеса трамвая попал 58-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.20 в районе дома по пр.Фрунзе, 226. По предварительным данным, трамвай совершил наезд на пешехода, который пересекал трамвайные пути в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался.

Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу ГИБДД 664-422.

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