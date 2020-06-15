Главный томский конкурс дворовых песен пройдет онлайн

15 июня 2020 / Томский Обзор

Лето 2020-го года ознаменовано проведением XVII ежегодного конкурса дворовой песни имени Марата Ахметшина в формате онлайн. С 2004-го года на протяжении трёх месяцев участники выходят на улицы Томска с целью «восполнить дефицит неформального человеческого общения». Этим летом конкурс проводится под девизом «2020 год – год перемен», в связи с чем организаторы приняли решение опробовать новый формат – онлайн.

«Возникли сложности в формате, ведь изначально конкурс проводился на открытом пространстве, где проходящие мимо люди могли присоединиться. Сейчас же мы планируем транслировать выступления участников онлайн. Как это будет проходить - пока непонятно. Будем экспериментировать», - рассказывает организатор конкурса Александр Решетников.

Ежегодно конкурс включает в себя три дворовых тура и крупное шоу – гала-концерт лауреатов. В этом году участники будут выступать в рамках онлайн-трансляций 29-го июня, 18 июля и 29 августа. Участником может стать каждый, кто умеет играть на гитаре и петь. Главная задача – пройти кастинг.

«Онлайн будет проще провести отбор, посмотреть видео и решить каких конкурсантов брать. Это удобнее, чем организовывать прослушивание, потому что не каждый может выбрать подходящее время. В этом плане я думаю, что онлайн-формат очень удобен. Полагаю, что в будущем мы будем практиковать такую форму отбора участников», - отметил Александр Решентиков.

В песенном конкурсе принимают участие не только жители Томска, но и представители других городов и стран. В прошлом году побороться за главный приз – профессиональную гитару приезжали исполнители из Кемерова, Новосибирска, а также Казахстана.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо скачать и заполнить анкету участника, а затем прислать ее и запись своего номера на прослушивание на почту kdp2020.online@gmail.com (качество значения не имеет). Заявки на первый тур принимают до 20 июня, на второй - до 10 июля, на третий - до 20 августа.

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