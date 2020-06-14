В Томской области установлено 53 новых случая заболевания коронавирусом

14 июня 2020 / Томский Обзор

В воскресенье, 14 июня, в Томской области зарегистрированы 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 23 человека, сообщает пресс-служба администрации региона.

За весь период пандемии в Томской области установлено 1268 случаев заболевания COVID-19, активных - 655 (434 жителя госпитализированы), выздоровело - 599 человек, умерло - 14.

По словам заместителя руководителя регионального оперштаба, вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, COVID-19 протекает бессимптомно у 28 заболевших за сутки, они изолированы и находятся под контролем медиков. Еще 14 человек с признаками ОРВИ и 11 с пневмонией госпитализированы.

На 14-дневной самоизоляции в обсерваторах региона находятся 45 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 112,6 человека. Это соответствует 71 месту в РФ и седьмому - в Сибирском федеральном округе. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции - он был продлен до 23 июня, масочный режим в общественных местах и транспорте и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров.

Тэги/темы: