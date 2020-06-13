За сутки в Томской области зарегистрировано 48 случаев COVID-19, 21 человек выздоровел

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В субботу, 13 июня, в Томской области зарегистрированы 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 21-го человека, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 27 человек. Всего лечение в стационарах проходят 428 пациентов с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 13 человек: семь подключены к аппаратам ИВЛ, шесть пациентов - на масочной подаче кислорода.

Таким образом, в Томской области за весь период установлено 1 215 случаев заболевания COVID-19.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 53 человека.

В разрезе регионов Сибирского федерального округа статистика по заболеваемости на 100 тысяч населения следующая: Республика Тыва – 672,9, Республика Хакасия – 237, Красноярский край – 214,9, Иркутская область – 152,9, Новосибирская область – 145,4, Алтайский край – 114,8, Томская область – 108,1, Омская область – 107,1, Республика Алтай - 99,9, Кемеровская область – 35. Показатель заболеваемости в Томской области соответствует 71-му месту в России и седьмому в СФО.

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