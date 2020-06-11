Глава томского департамента охотничьего и рыбного хозяйства госпитализирован с коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция выявлена у начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктора Сиротина, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на облдепартамент.

«У Виктора Васильевича (Сиротина — прим.ред.) выявлен COVID-19, он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, здание областного департамента по проспекту Кирова, 14 закрыто на карантин.

«Сейчас в здании никого нет, введен карантин. На дому у сотрудников возьмут анализ на коронавирус», — добавили в департаменте.

В свою очередь начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов уточнил агентству, что состояние Сиротина удовлетворительное.

«Его инфицирование установлено в результате вовремя проведенного эпидрасследования одного из крупных очагов в Томске. Контактные с ним лица, в том числе официальные прошли тестирование, анализы у всех отрицательные», — сказал Севостьянов.

Закрытый на карантин департамент был создан в 2015 году, он объединил комитет рыбного хозяйства и управление охотничьего хозяйства. Сиротин руководит им с момента создания.

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