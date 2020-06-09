В Томской области чаще всего заражаются коронавирусом жители старше 60 лет

9 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Наиболее уязвимой категорией по заражению инфекцией оказались жители Томской области старше 60 лет (23%) и в возрасте 30 до 40 (21%), сообщает портал «Область здоровья».

Более чем у половины заболевших в возрасте от 30 до 40 лет инфекция протекает без каких-либо клинических проявлений, а у пожилых людей старше 60 лет (почти 70%) коронавирус осложняется ОРВИ и пневмонией.

Значительная часть пациентов в возрасте 50-60 лет имеет выраженную клиническую симптоматику и нуждается в госпитализации в специализированные стационары — диагноз пневмония устанавливается в 28% случаях заболевания в этом возрасте, ОРВИ — в 23%.

Процент госпитализированных пропорционален возрасту пациентов: дети до 17 лет включительно находились под наблюдением врачей в стационаре в 25% случаев, молодые люди до 40 лет — в 43%, от 40 до 60 лет — в 52%, старше 60 лет — в 72%.

Практически бессимптомно инфекцию переносят дети. У детей старше 10 лет зарегистрированы единичные случаи пневмонии и ОРВИ. Малыши, как правило, остаются лишь активными носителями вируса, являясь объектами заражения от своих родителей и переносчиками инфекции для пожилых родственников.

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