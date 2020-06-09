Томская область на восьмом месте в СФО по заболеваемости коронавирусом

9 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Сегодня, 9 июня, в Томской области зафиксированы 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Таким образом, в Томской области установлено 1018 случаев заболевания COVID-19 Активные — 505 (382 человека госпитализированы), выздоровевшие — 499, умершие — 14.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 103 человека.

На сегодняшний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 90 человек, что соответствует 76-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.

Показатели параметров выхода региона из режима самоизоляции*:

Наименование параметра Нормативы, по которым допустим поэтапный выход региона из режима самоизоляции Показатели Томской области I этап II этап III этап Коэффициент распространения инфекции < 1,0 <0,8 <0,5 1,6 Наличие свободного коечного фонда >50% >50% >50% 62,1% Охват тестированием >70 на 100 тыс. населения >90 на 100 тыс. населения >110 на 100 тыс. населения 222,5 человек на 100 тыс. населения

*При соблюдении нормативов в регионе возможен поэтапный выход из режима самоизоляции. При ухудшении показателей область может вернуться на предыдущий этап или оставаться на прежнем.

1 этап: возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей; возобновлена работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

2 этап: разрешена деятельность предприятий торговли большей площади, отдельных образовательных организаций; сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях.

3 этап: возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг — без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения; открываются парки и скверы при соблюдении условий социальной дистанции.

На всех этапах обязательно соблюдение следующих правил:

самоизоляция для людей группы риска (возраст 65+, тяжелые хронические заболевания);

масочный режим в общественных местах и транспорте;

социальная дистанция не менее 1,5 метров.

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