18+
18+

Томская область на восьмом месте в СФО по заболеваемости коронавирусом

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус эпидемия панедмия лечение лекарства безопасность самоизоляция выход из самоизоляции Томская область на восьмом месте в СФО по заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 9 июня, в Томской области зафиксированы 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Таким образом, в Томской области установлено 1018 случаев заболевания COVID-19 Активные — 505 (382 человека госпитализированы), выздоровевшие — 499, умершие — 14.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 103 человека.

На сегодняшний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 90 человек, что соответствует 76-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.

Показатели параметров выхода региона из режима самоизоляции*:

Наименование параметра

Нормативы, по которым допустим поэтапный выход региона из режима самоизоляции

Показатели Томской области

I этап

II этап

III этап

Коэффициент распространения инфекции

< 1,0

<0,8

<0,5

1,6

Наличие свободного коечного фонда

>50%

>50%

>50%

62,1%

Охват тестированием

>70 на 100 тыс. населения

>90 на 100 тыс. населения

>110 на 100 тыс. населения

222,5 человек на 100 тыс. населения

*При соблюдении нормативов в регионе возможен поэтапный выход из режима самоизоляции. При ухудшении показателей область может вернуться на предыдущий этап или оставаться на прежнем.

На всех этапах обязательно соблюдение следующих правил:

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle