Томская область на восьмом месте в СФО по заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 9 июня, в Томской области зафиксированы 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Таким образом, в Томской области установлено 1018 случаев заболевания COVID-19 Активные — 505 (382 человека госпитализированы), выздоровевшие — 499, умершие — 14.
В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 103 человека.
На сегодняшний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 90 человек, что соответствует 76-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.
Показатели параметров выхода региона из режима самоизоляции*:
|
Наименование параметра
|
Нормативы, по которым допустим поэтапный выход региона из режима самоизоляции
|
Показатели Томской области
|
I этап
|
II этап
|
III этап
|
Коэффициент распространения инфекции
|
< 1,0
|
<0,8
|
<0,5
|
1,6
|
Наличие свободного коечного фонда
|
>50%
|
>50%
|
>50%
|
62,1%
|
Охват тестированием
|
>70 на 100 тыс. населения
|
>90 на 100 тыс. населения
|
>110 на 100 тыс. населения
|
222,5 человек на 100 тыс. населения
*При соблюдении нормативов в регионе возможен поэтапный выход из режима самоизоляции. При ухудшении показателей область может вернуться на предыдущий этап или оставаться на прежнем.
- 1 этап: возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей; возобновлена работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.
- 2 этап: разрешена деятельность предприятий торговли большей площади, отдельных образовательных организаций; сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях.
- 3 этап: возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг — без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения; открываются парки и скверы при соблюдении условий социальной дистанции.
На всех этапах обязательно соблюдение следующих правил:
- самоизоляция для людей группы риска (возраст 65+, тяжелые хронические заболевания);
- масочный режим в общественных местах и транспорте;
- социальная дистанция не менее 1,5 метров.