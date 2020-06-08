«Ростелеком» на 30% выполнил план по подключению соцобъектов Томской области

8 июня 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил еще 45 социально значимых объектов в Томском, Первомайском, Молчановском, Колпашевском и Каргасогском районах области, а также в Томске. Для этого оператор проложил 60 километров волоконно-оптических линий связи.

Оптика появилась в соцучреждениях населенных пунктов Томск, Колпашево, Каргасок, Нефтяников, Могочино, Заводской, Новосельцево, Вознесенка, Калмаки, Комсомольск, Крутоложное, Куяново, Новый, Первомайское, Сергеево, Тегульдет, Черный Яр, Басандайка, Белоусово, Богашево, Губино, Копылово, Мирный, Петухово, Рассвет, Томское. Это общеобразовательные и средне-профессиональные организации, пожарные части, сельские администрации, фельдшерско-акушерские пункты и отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Скорость интернета для пользователей этих учреждений составит от 10 до 50 Мбит/сек.

«Очередной этап мы завершили буквально за месяц, так как практически до всех населенных пунктов уже была проложена оптика, и монтаж кабеля велся непосредственно до объектов. Самый большой объем строительства у нас будет во второй половине лета. В августе мы должны завершить план этого года и подключить еще 149 объектов», — подытожил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Проект реализуется с 2019 года. Всего на территории Томской области в срок до 01.01.2022 планируется подключить к сети интернет 668 объектов социального значения.

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