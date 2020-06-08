В томской деревне мужчина убил знакомую, заподозрив ее в краже тысячи рублей

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В Томском районе задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня. По предварительным данным, подозреваемый, ранее судимый за убийство, распивал алькогольные напитки вместе со знакомыми в дачном домике в окрестностях деревни Халдеево Томского района. Во время застолья подозреваемый заподозрил женщину в краже у него тысячи рублей и ударил ее ножом в область шеи. В результате потерпевшая скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). При задержании подозреваемый дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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