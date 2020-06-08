Барнаул возобновил автобусное сообщение с Томском, открытие международных рейсов пока не планируется

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Барнаул возобновил автобусное сообщение с Томском, открытие международных рейсов и маршрутов в Кемерово пока не планирует, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на автовокзала Барнаула.

Так, рейсовые автобусы из Барнаула в Томск идут через аэропорт Толмачево и железнодорожный вокзал Новосибирска, отправляются ежедневно.

Вместе с тем пока под вопросом остается открытие сообщения с Кемерово и международных маршрутов, в частности, в приграничный Казахстан.

«В связи с многочисленными вопросами информируем, что в ближайшее время открытие международных рейсов, а также рейсов в Кемеровскую область не предполагается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в апреле–мае Алтайский край отмечал резкое снижение пассажиропотока на всех видах транспорта из-за введенных в стране ограничительных мер по коронавирусу.

По данным оперативного штаба региона, на утро 5 июня в крае зафиксировано 2 тыс. 192 заболевших COVID-19, из них 914 человека выздоровело и 25 — скончалось.

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