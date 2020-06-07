В понедельник в Томской области ожидаются грозы и град

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2020 // Фото: Гидрометцентр РФ

Утром и днем 8 июня по Томской области дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра 15-20 м/с, сообщает ГУ МЧС по Томской области со ссылкой на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач, падением слабозакрепленных конструкций, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП.

Согласно месячному прогнозу Гидрометцентра РФ, в июне Томская область будет находиться на границе двух зон - в одной из них месячная температура, предположительно, будет выше среднемесячной нормы, в другой - ниже.

Согласно наблюдениям фенологов, средняя месячная температура воздуха в июне в Томске составляет +15,3°. А средняя дата начала фенологического лета — 13 июня, она совпадает с временем зацветания шиповника в Томске. Именно от этого события обычно начинают «летний» отсчет. При этом, самое раннее зацветание шиповника в Томске было отмечено 28 мая 1997 года, самое позднее — 27 июня 1975 года.

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