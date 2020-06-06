В Томской области зарегистрированы 36 новых случаев COVID-19, 40 человек выздоровели

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В субботу, 6 июня, в Томской области зарегистрированы 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 40 человек.

Из вновь заболевших 12 госпитализированы: пять с пневмонией, семь с ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 24 человек, они находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.

В течение суток установлены источники заражения 18 человек, это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям эпидемиологическое расследование продолжается.

На сегодня в стационарах проходит лечение 324 человека с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 123 человека.

Охват тестированием составляет 212,9 человек на 100 тысяч населения. Этот показатель почти в два раза превышает установленный норматив – 110 человек на 100 тысяч населения – для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений. Поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количество тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.

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