Сегодня томичей ждут грозы, ливни и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня и завтра, 5 и 6 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций.

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