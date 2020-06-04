Власти Томска отказались от проведения Парада Победы 24 июня

4 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Проведение военного парада Победы 24 июня в Томске не предполагается, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая перед депутатами Законодательной думы региона в четверг.

«24 июня 1945 года в Москве прошел первый Парад Победы. В честь юбилея пройдет главный военный парад на Красной площади в Москве и военные парады в городах-героях и там, где есть воинские гарнизоны. В Сибирском федеральном округе военный парад пройдет только в Новосибирске. Военных парадов в Томске никогда не проводилось, его не будет», — цитирует губернатора агентство «Интерфакс-Сибирь».

Вместе с тем он подчеркнул, что в Томске пройдет шествие «Бессмертного полка». Оно состоится 26 июля — в День военно-морского флота России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня военных парадов и артиллерийских салютов. Военные парады пройдут в 28 городах страны.

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