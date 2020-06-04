В Томской области пожарные спасли двоих человек из горящего дома
4 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне, 3 июня, в селе Чаинск загорелся двухквартирный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании поступило в 16.59. К приезду пожарных огнем была охвачена веранда одна из квартир. По словам соседей, внутри могли находиться люди. Проникнув в помещение пожарные через окно спасли маломобильного 62-летнего хозяина квартиры с сожительницей.
Возгорание удалось ликвидировать в течение 20 минут. Пострадавших нет.
В итоге сгорела веранда, обгорели обрешетка крыши и стена дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
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