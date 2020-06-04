Численность населения в Томской области выросла после двухлетнего спада

4 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области выросла численность населения. Об этом сообщил губернатор Томской области, отчитываясь в региональном парламенте о работе исполнительной власти в 2019 году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В прошлом году мы сумели переломить двухлетнее снижение численности населения. По последним данным, на 1 января 2020-го в Томской области жили 1 миллион 79 тысяч 271 человек. Прирост за год составил 1800 человек. Правда, прирост этот – миграционный. Естественная убыль населения все еще продолжается. Это объективный процесс, который идет в целом по стране и связан с демографической ямой 90-х годов. Но то, что люди со всех уголков страны хотят в Томской области учиться, жить и растить детей – это добрый знак и это лучшая оценка нашей работы», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил, что на демографическую ситуацию влияет уровень жизни людей.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Томской области выросла на 5%. К сожалению, ключевое слово здесь «номинальная». Темп роста зарплат недостаточный. Далеко не везде люди получают достойные деньги за свой труд, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Самые большие темпы роста доходов граждан по итогам года показала бюджетная сфера, обрабатывающие производства, нефтегазовый комплекс, сектор информационных технологий и связи. Нам нужно, чтобы зарплаты быстро росли везде. Есть куда расти».

В то же время томский губернатор отметил, что при этом Томская область входит в тройку регионов Сибири с самой большой средней заработной платой, и это является еще одним фактором притягательности региона для жизни людей.

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