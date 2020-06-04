Жители Томска могут оплачивать штрафы ГИБДД через почтальона

4 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области — филиала Почты России

С января по май 2020 года жители Томска и области оплатили на почте более 3,7 тысяч квитанций штрафов ГИБДД. Оплаты принимаются во всех отделениях почтовой связи, через сайт Почты России и мобильное приложение. Также для оплаты штрафа можно вызвать почтальона с мобильным терминалом на дом или в офис.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Почты России», лидерами по приему платежей за неаккуратную езду в Томской области стали почтовые отделения Томска, Северска и Асина.

Чтобы оплатить штраф через сервисы Почты России не обязательно иметь квитанцию. Расширенная поисковая система позволяет находить штрафы не только по номеру постановления, но и по номеру водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

После совершения оплаты клиент получает чек. Если платеж осуществляется через интернет, чек формируется в электронном виде, при желании его можно распечатать. При оплате в отделении или через почтальона выдается бумажный чек.

На следующий день после совершения оплаты сведения о платеже поступают в информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

Напомним, что, согласно Федеральному закону N437-ФЗ от 22 декабря 2014 г., штраф, оплаченный не позднее 20 дней с даты вынесения постановления, может быть уплачен в размере половины суммы.

«Ключевым аспектом сегодня является то, что для оплаты штрафа нашим клиентам не обязательно посещать почтовое отделение. В условиях самоизоляции многие предпочитают пользоваться цифровыми сервисами Почты России и оплачивать штрафы через сайт или мобильное приложение. Но есть и такие, в основном это пожилые люди, которые вызывают почтальона на дом, чтобы оплатить штраф», - пояснил заместитель директора УФПС Томской области Евгений Носов.

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