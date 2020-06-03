Бывший врио ректора ТПУ Виктор Демин займется созданием Большого университета

3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 3 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин наградил временно исполняющего обязанности ректора Томского политеха Виктора Демина медалью «За достижения». После ухода с должности Демин займется созданием Большого университета, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Основное внимание в эти месяцы было направлено на дальнейшее развитие инженерного образования и исследований мирового уровня, выполнение программы повышения конкурентоспособности, а также участие ТПУ в инициативе „Большой университет“», — отметил Виктор Демин.

Он также поблагодарил коллег-политехников и пожелал вузу развития и процветания.

«Нас ждет дальнейшая совместная работа, прежде всего в рамках консорциума томских вузов и научных организаций, — уверен, она будет плодотворной, и возникшие профессиональные и человеческие связи будут этому способствовать», — отметил Виктор Демин.

Напомним, Виктор Демин был назначен врио ректора ТПУ семь месяцев назад. Сегодня его место занял бывший первый проректор вуза Андрей Яковлев.

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