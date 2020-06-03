Ещё 26 случаев заражения коронавирусом выявлено в Томской области за сутки

Сегодня, 3 июня, в Томской области заыиксированы 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные смывы подтвердили выздоровление 19 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Госпитализированы 13 человек с симптомами ОРВИ, пневмонией, а также те, кто входит в группу риска по возрасту.

У 18 человек в течение суток установлены контакты, через которые произошло заражение, восемь случаев расследуют эпидемиологи.

На сегодня в стационарах проходят лечение 314 человек с диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратм ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два – на неинвазивной), семь пациентов на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 151 человек.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрированы 765 случаев заболевания коронавирусом: 402 на лечении (314 в стационарах, 88 на самоизоляции), 359 выздоровели, 14 умерли.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Томская область среди регионов России находится на 78-м месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в разрезе Сибирского федерального округа (по данным на 31 мая): Республика Тыва – 340,6; Республика Хакасия – 184,4; Красноярский край - 152,8; Новосибирская область – 104,1; Иркутская область – 82,8; Алтайский край – 82,6; Омская область – 73,2; Томская область – 63,7; Республика Алтай – 55,4, Кемеровская область – 19,6.

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