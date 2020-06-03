Косуля-инвалид, пойманная на взлетной полосе томского аэропорта, сбежала от выхаживавших ее людей

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2020 // Фото: vk.com/ptic_and_ani

Косуля Уля, которую спасли работники томского аэропорта в марте, совершила побег из вольера конюшни «Баланс», где она проходила реабилитацию после старой травмы конечности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сотрудницу центра реабилитации диких животных «Феникс» Нину Крылову.

«В марте косуля выбежала на взлетно-посадочную полосу, где ее заметили неравнодушные работники аэропорта. Мы ее отвезли к ветеринару, который заключил, что косуля попала в капкан около двух недель назад. Животное взялись выхаживать в конюшне, но вчера вечером косуля оттуда сбежала», — сказала Крылова.

По ее предположению, косуля могла совершить побег при транспортировке в другой вольер из-за ошибки персонала конюшни по уходу за животными.

«Уля сбежала в районе улицы Балтийская, могла уйти куда угодно. Она до сих пор плохо пользуется передней левой конечностью и в природе не выживет», — уточнила Крылова.

Она добавила, что косуле более двух лет.

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