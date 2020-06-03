Скончался известный томский художник Юрий Фатеев

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2020 // Фото: facebook.com

После продолжительной болезни на 65-м году жизни 2 июня скончался известный томский художник, график и создатель афиш для театров «Скоморох» и ТЮЗ Юрий Фатеев.

Юрий Фатеев родился в Томске в 1955 году. В 1979 году окончил графическое отделение Кемеровского художественного училища, после этого вернулся в Томск. Работал в ТЮЗе и «Скоморохе», создавал афиши для ансамбля «Камерата». В 1991 году вместе с семьей переехал в Ригу. Художник провел персональные выставки в Москве, Риге, Тбилиси, работал в качестве иллюстратора книг. Его работы периодически выставляются в Томской художественном музее, государственном музее детского театра в Москве и личных коллекциях в Латвии, России, США, Австралии.

Подробнее о творчестве Фатеева и его работе в Томске и других странах — в нашем интервью с художником «Украсть с тумбы».

Иллюстрации: работы Юрия Фатеева

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