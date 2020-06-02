Обязательную изоляцию прибывших из Москвы и Петербурга отменили в Томской области

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Глава управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина отменила ряд ограничений, которые ввели в регионе из-за коронавируса.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», в документе указано, что из постановления Пичугиной от 10 апреля исключаются пункты 1.1-1.3, 2.1-2.3. Так, отменяется двухнедельная изоляция и обязательное медицинское наблюдение за гражданами, прибывшими в Томскую область из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, отменяется обязательный забор проб и немедленная изоляция людей из группы риска при появлении у них симптомов заболевания.

Всего в Томской области зарегистрировано 739 случаев заражения коронавирусом, 326 человек выздоровели, 14 умерли.

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